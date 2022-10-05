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В поселке Белоомут городского округа Луховицы появилась рябиновая аллея
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Общество — 5 Октября 2022, 11:28
Сотрудники Луховицкого лесничества вместе с представителями территориального отдела городского округа Луховицы и работниками коммунальных служб посадили на одной из центральных улиц поселка около детской площадки четырнадцать саженцев рябины, привезенных из питомника, информирует пресс-служба Комитета лесного хозяйства.
«К посадке деревьев всегда присоединяются местные жители, которые бережно и с особым вниманием относятся к посадкам, ухаживают и следят за ними», – сказал старший участковый лесничий Белоомутского участкового лесничества Луховицкого филиала ГКУ МО «Мособллес» Владислав Корнеев.
Также Корнеев добавил, что озеленение улиц поселка стало уже доброй традицией.
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