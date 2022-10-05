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В Коломне поблагодарили Госжилинспекцию за ремонт отопительной системы дома
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Общество — 5 Октября 2022, 11:28
Управляющая компания ООО «ДГХ» организовала замену неисправного участка трубопровода центрального отопления на вводе в двухэтажный дом 1951 года постройки на Ленина,20 в Коломне, информирует пресс-служба Госжилинспекции региона.
«Хозяин квартиры на первом этаже дома по Ленина,20 попросил Госжилинспекцию устранить проблемы в отопительной системе», - говорится в сообщении.
Инспекторы связались с управляющей компанией и поставили перед ООО «ДГХ» срочную задачу привести в порядок отопительную систему дома. Для ее выполнения, УК потребовалось привлечь ресурсоснабжающую организацию МУП «Тепло Коломны», поскольку неисправность сосредоточилась на вводной в дом трубе центральной теплосети. Чтобы обнаружить и устранить повреждение, специалистам пришлось буквально докопаться до проблемного участка, оценить характер повреждения и заменить сегмент трубопровода.
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