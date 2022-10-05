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По настоянию Минэкологии в Коломне демонтировали незаконные коммуникации в пруду
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 5 Октября 2022, 11:28
Нарушение водоохранного законодательства устранено в городском округе Коломна, ранее инспекторы эконадзора Минэкологии Московской области осмотрели русловый пруд в деревне Малое Карасево, поводом для надзорного мероприятия стало обращение местного жителя, который сообщил о том, что из пруда незаконно откачивают воду для полива сельскохозяйственных культур, передает пресс-служба надзорного ведомства.
«При осмотре установлено, что в прибрежной защитной полосе и по дну пруда проложены трубы, оголовок открыт и не подключен ни к какому оборудованию, - сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. – Существовала возможность подключения насосного оборудования и откачки воды без оформления разрешения на пользование водным объектом».
Поскольку трубопровод был проложен по землям неразграниченной собственности, Минэкологии направило в администрацию Коломны предостережение с требованием демонтировать проложенные коммуникации и не допускать незаконного водопользования. Это требование было выполнено в короткий срок, трубопровод демонтирован, усилен контроль за водным объектом. Тихон Фирсов отметил оперативность действий администрации: работы проведены задолго до истечения отпущенного министерством срока.
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