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Крышу двухэтажки в Кашире починили до холодов по поручению Госжилинспекции
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 5 Октября 2022, 11:29
Сложную вальмовую крышу двухэтажки по Стрелецкой,59 в Кашире починила до наступления холодов ООО «УК городского округа Кашира», поручение провести ремонт организация получила от Госжилинспекции Подмосковья после проверки готовности дома к отопительному периоду, передает пресс-служба ведомства.
«Снежная, сложная по температурному балансу зима выявила целый комплекс проблем в содержании домов. Одна из них – кровли, подвергшиеся массированной атаке окружающей среды, к которой не были готовы. Близится следующая зима, и задача управляющих компаний не допустить повторения прежних ошибок и честно подготовить дома к холодному сезону. Мы намерены проверить каждый МКД Подмосковья», - прокомментировала руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.
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