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До завершения голосования по выбору мест для установки площадок в Подмосковье осталось 5 дней
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 11 Октября 2022, 12:23
В Московской области близится к завершению онлайн-голосование за выбор мест для установки детских игровых площадок по программе губернатора Андрея Воробьева, информирует пресс-служба Министерства благоустройства региона.
«С момента старта голосования по выбору мест установки детских площадок по программе губернатора свой голос отдали более 38 тысяч человек. Очень радует, что жители активно вовлеклись в этот процесс и сами непосредственно принимают участие в определении мест, где установка площадок действительно необходима. До завершения голосования осталось всего пять дней. Успейте сделать свой выбор», - сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
Голосование за выбор мест установки губернаторских детских площадок в 2023 году стартовало в регионе 30 сентября на портале "Добродел". В нем принимают участие 43 городских округа. На голосование вынесено 962 места предполагаемого размещения детских игровых площадок, представленных органами местного самоуправления.
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