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В Подмосковье в зимнем содержании дорог задействуют более 4,4 тыс. единиц техники
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 11 Октября 2022, 12:24
В Московской области дорожные службы готовятся к переходу на зимнее содержание дорог, этом году на муниципальной и региональной сети будет работать более 4,4 тыс. единиц специальной дорожной техники, окончательный переход на зимнее содержание будет осуществлен в ноябре, информирует пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Этой зимой обеспечивать бесперебойное и безопасное дорожное движение на дорогах будут более 4,4 тыс. единиц спецтехники – грейдеров, самосвалов и погрузчиков. Первые заморозки и снегопад в Подмосковье ожидаются в первой половине ноября. Для обработки дорожной сети будет подготовлено около 1,8 млн. тонн противогололедных материалов. Контролировать ход и качество работ по зимнему содержанию мы будем с помощью автоматизированных систем РНИС и СКПДИ. Также в этом сезоне мы впервые применяем автоматизированный контроль и для ремонта техники, что позволит сократить время ремонта на треть – до 14 дней», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Алексей Гержик.
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