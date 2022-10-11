11октября 2022
вторник
|
Более 900 Covid-пациентов вылечились в Подмосковье
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 11 Октября 2022, 12:24
В Подмосковье еще 904 пациента, у которых ранее был выявлен коронавирус, смогли побороть болезнь. С начала пандемии заболевание побороли 1 090 120 инфицированных, информиурется на сайте стопкоронавирус.рф.
За сутки умерли 2 пациента, у которых был подтвержден Covid-19. С начала пандемии от инфекции скончался 15 371 человек.
Сейчас в Подмосковье ситуация с заболеваемостью коронавирусом оценивается как стабильная: существенного роста числа заразившихся не отмечается.
Врачи напоминают, что только вакцинация сможет избежать заражения коронавирусом и его тяжелого течения.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +10 +12
вечером +6 +8 ночью +4 +6
Котировки
Партнеры