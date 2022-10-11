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Работы по программе «Социальная газификация» начнутся в 85 населенных пунктах Подмосковья
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 11 Октября 2022, 12:25
Министерство энергетики Московской области продолжает реализацию президентской программы «Социальная газификация», на этой неделе в 85 населенных пунктах Подмосковья начнется строительство газораспределительных сетей по программе, информирует пресс-служба ведомства.
«Работы начнутся в Егорьевске, Клину, Мытищах, Шаховской и еще в 20 муниципалитетах Подмосковья. Актуальный график работ размещен на сайте Мособлгаза», - говорится в сообщении.
На сегодняшний день голубое топливо проведено в 2100 населенных пунктов Московской области, к газу подключились более 84 тысяч жителей. Полный список населенных пунктов можно посмотреть на интерактивной карте.
Министерство энергетики Московской области напоминает, чтобы подключить дом к газу, можно подать заявку на заявку на Социальную газификацию онлайн (на сайте или на Региональном портале госуслуг) или обратиться в один из стационарных или мобильных офисов Мособлгаза, а также в МФЦ.
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