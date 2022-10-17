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Андрей Воробьев: Семьи мобилизованных могут подать заявку на получение соцподдержки
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 17 Октября 2022, 14:26
В разделе «Доброе дело - поддержка семей мобилизованных» представлены все виды помощи, которая положена людям, чьих мужей, братьев, сыновей или отцов мобилизовали, либо если они отправились в зону СВО добровольцами, информирует пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.
«Сегодня на «Доброделе» запустили отдельный блок: «Доброе дело — поддержка семей мобилизованных». Если необходимо помочь оформить документы, поддержать в бытовых вопросах, с продуктами, лекарствами или что-то еще — можно оставить заявку. Мы оперативно подключимся и обязательно поможем», - рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Чтобы воспользоваться мерами поддержки, необходимо зарегистрироваться на «Доброделе». Выбрать нужный раздел можно, кликнув на кнопку «Мобилизация» или на баннер, расположенный на главной странице.
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