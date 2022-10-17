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Фестиваль финансовой грамотности начался в Подмосковье
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 17 Октября 2022, 14:27
В Подмосковье стартовал Фестиваль финансовой грамотности, в рамках которого в профильных мероприятиях примут участие свыше 2,5 млн жителей региона, информирует пресс-служба Министерства образования региона.
«На протяжении недели школьникам и студентам колледжей и вузов расскажут, как правильно и грамотно распределять свои финансы, научат вести личный и семейный бюджет, для пенсионеров в клубах «Активное долголетие» пройдут беседы о том, как защититься от мошенников», - рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.
По ее словам, центральной площадкой станет образовательный центр «Вершина» в Путилково, где уже в пятницу, 21 октября, пройдут семинары для школьников и студентов по актуальным финансовым вопросам.
«Это важное мероприятие для всех жителей. Мы проводим его в первый, но уверена, что не в последний раз. Молодому поколению необходимо рассказать, откуда берутся деньги, как можно скопить на мечту, а также о возможностях трудоустройства. Жителям старшего поколения важно напомнить о том, как уберечь себя от мошенников. Каждый участник найдет для себя интересную информацию», – отметила Каклюгина.
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