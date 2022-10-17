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Коломенские врачи напомнили о необходимости тщательного пережевывания пищи
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Общество — 17 Октября 2022, 14:28
Бригада скорой помощи доставила в хирургическое отделение Коломенской больницы молодую женщину, у которой в пищеводе застрял кусок вяленого мяса, как пояснила пациентка, во время ужина она отвлеклась на ребенка и нечаянно проглотила кусок мяса, не успев разжевать его, передает пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.
В результате оно застряло в пищеводе, попытки женщины протолкнуть его дальше не увенчались успехом.
«С помощью эндоскопической диагностики в пищеводе пациентки было обнаружено инородное тело. Кусок мяса был хоть и не очень большим по размеру – 2 х 1,5 см, но твердым, поэтому, пока находился внутри, успел повредить слизистую пищевода. С помощью эндоскопа мы протолкнули застрявшее в пищеводе инородное тело дальше – в желудок. На ночь пациентка была оставлена под наблюдением врачей, а на утро выписана из стационара в удовлетворительном состоянии», – рассказала заведующая хирургическим отделением Коломенской больницы Анастасия Ткачева.
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