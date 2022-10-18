18октября 2022
вторник
|
УК Балашихи не смогла обжаловать отказ о включении в ее лицензию дома
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 18 Октября 2022, 12:13
Арбитражный суд подтвердил законность действий Госжилинспекции, отказавшей УК «ООО «ПИК-Комфорт» из Балашихи о включении в ее лицензию дома №3 на проспекте Героев в микрорайоне Железнодорожный, информирует пресс-служба Госжилинспекции Московской области.
По словам руководителя надзорного ведомства Ольги Фединой, Арбитражный суд рассмотрел обращение ООО «ПИК-Комфорт». УК требовала признать незаконным отказ от включения в ее лицензию данного дома. Однако суд признал, что основания для удовлетворения этих требований отсутствуют.
Арбитраж выяснил, что Железнодорожный городской суд, рассматривая обращение гражданина по вопросу легитимности общего собрания собственников, избравшего «ПИК-Комфорт», принял так называемые обеспечительные меры. Госжилинспекции прямо запретили вносить изменения в реестр лицензий до вступления в законную силу судебного решения. Впоследствии решение ОСС было признано недействительным.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +11 +13
вечером +8 +10 ночью +6 +8
Котировки
Партнеры