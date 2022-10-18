18октября 2022
вторник
|
Центр обучения для предпринимателей заработал в Московской области
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 18 Октября 2022, 12:14
В центре «Мой бизнес» заработал центр обучения для предпринимателей Подмосковья. Прошедшие тренинги получат сертификаты корпорации МСП, передает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки региона.
Бизнесу в центре обучения доступны 12 программ: Азбука предпринимателя», «Школа предпринимательства», «Сертификация и лицензирование» и другие. 400 представителей бизнес-сообщества уже прошли курсы.
Отдельное обучение предусмотрено для специалистов центра «Моя бизнес». Всех новых работников ждет вводное очное занятие и цикл вебинаров о мерах поддержки, услугах и сервисах для малого и среднего бизнеса региона. Аттестацию уже прошли 22 специалиста, 51 – в процессе.
Заявки на тренинги принимаются на сайте. Задать вопросы также можно по телефону горячей линии 0150.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +11 +13
вечером +8 +10 ночью +6 +8
Котировки
Партнеры