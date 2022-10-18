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В Подмосковье можно дистанционно передать имущество в муниципальную собственность
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 18 Октября 2022, 12:15
Застройщики Подмосковья теперь в онлайн-формате могут передать имущество в муниципальную собственность. Речь идет об объектах, которые были созданы не за бюджетные деньги, информирует пресс-служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи по региону.
Это можно сделать на региональном портале госуслуг. Услугой могут воспользоваться застройщики, которые строят объекты инфраструктуры в рамках инвестиционного договора построили.
«Ранее нужно было идти в администрацию муниципалитета лично, а теперь заявление быстро и просто можно подать на региональном портале. Кстати, благодаря оптимизации услуги уменьшится число отказов, потому что пользователь сможет догрузить документы при необходимости», – сказала глава регионального Мингосуправления Надежда Куртяник.
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