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Московское областное УФАС России привлекло ГУП МО «Леоновское» к ответственности
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 21 Октября 2022, 10:31
Управление признало ГУП МО «Леоновское» виновным в совершении административного правонарушения по части 2.6 статьи 19.5 КоАП, передает пресс-служба ведомства.
«Поводом к возбуждению дела послужил факт неисполнения предписания, выданного управлением по итогам рассмотрения жалобы на действия ГУП МО "Леоновское" при организации и проведении торгов на право заключения договора аренды недвижимого имущества», - говорится в сообщении.
Устранить допущенные нарушения ГУП МО «Леоновское» должно было в десятидневный срок с момента размещения предписания на официальном сайте ФАС России в разделе «База решений». В связи с неисполнением предписания в установленный срок на ГУП МО «Леоновское» наложен штраф в размере 100 тыс. рублей.
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