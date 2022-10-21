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Суд поддержал решение управления о признании жалобы ЗАО «Квант» о нарушении необоснованной
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Общество — 21 Октября 2022, 10:32
Арбитражный суд Московского округа признал законным решение Московского областного УФАС России о признании жалобы ЗАО «Квант» о нарушении Закона о контрактной системе необоснованной, передает пресс-служба ведомства.
«Ранее в управление поступила жалоба ЗАО "Квант" на действия Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М. Ф. Владимирского при проведении открытого аукциона в электронной форме на выполнение работ по демонтажу и утилизации оборудования с радиационными источниками», - говорится в сообщении.
По итогам рассмотрения Московское областное УФАС России признало жалобу ЗАО «Квант» необоснованной. Общество не согласилось с решением управления и обратилось в суд. Арбитражный суд Московского округа отказал ЗАО «Квант» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.
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