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В Московской области стартовал тур «Государева дорога. Большое путешествие»
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 21 Октября 2022, 10:32
В Подмосковье начался очередной информационный тур «Государева дорога. Большое путешествие». Его участники посетят городские округа Солнечногорск, Клин, Тверскую, Новгородскую и Ленинградскую области, информирует пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.
Тур продлится 5 дней. Его участниками станут журналисты, менеджеры и руководители туристических агентств.
Помимо этого, в рамках тура состоится посещение «Путевого дворца» в Солнечногорске, усадьбы Середниково, где в юные годы жил М.Ю. Лермонтов, усадьбы Шахматово, связанную с именами А.А. Блока и Д.И. Менделеева, мемориального музыкального музея-заповедника П.И. Чайковского в Клину и усадьбы Демьяново.
В конце 2020 года туру «Государева дорога. Большое путешествие» присвоили статус межрегионального брендового маршрута.
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