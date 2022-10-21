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Девять подмосковных проектов стали финалистами нацпремии RUSSIAN EVENT AWARDS
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 21 Октября 2022, 10:33
Девять проектов Московской области вышли в финал национальной премии в области событийного туризма XI RUSSIAN EVENT AWARDS, передает пресс-служба Министерства культуры и туризма Подмосковья.
«Право на участие в заключительном этапе премии Russian EventAwards, который пройдет 17–19 ноября в Нижнем Новгороде, получили проекты из Павловского Посада, Воскресенска, Раменского, Звенигорода и Ногинска», - говорится в сообщении.
В числе мероприятий, претендующих на победу в различных номинациях, литературный фестиваль «Пильняковские чтения», кинофестиваль имени Вячеслава Тихонова «17 Мгновений…», Звенигородский Саввино – Сторожевский духовно – просветительский культурный фестиваль и другие.
В 2022 году на соискание XI Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards было заявлено более 600 проектов из 62 регионов России.
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