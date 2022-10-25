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Жильцы дома в Ступине, который пострадал от хлопка бытового газа, смогут вернуться в квартиры
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 25 Октября 2022, 10:36
Глава городского округа Ступино Сергей Мужальских доложил губернатору Московской области Андрею Воробьеву об итогах и планах по развитию территорий, рассказал о поддержке семей мобилизованных, а также о ходе работ по восстановлению дома, в котором произошел хлопок бытового газа, передает пресс-служба губернатора и правительства региона.
«Ступино у нас достаточно стабильно и динамично развивается. Я вижу, какую активную работу вы ведете с жителями. Общение, ответы на вопросы, реагирование на жалобы – все это имеет принципиальное значение. Мы с вами обсуждали темы благоустройства, социальной инфраструктуры, и всего, что касается капитального ремонта – это также очень важно. Вы любите город, живете его проблемами и приятно, что мы совместно их решаем. Я надеюсь, что жители чувствуют эти перемены, – сказал Воробьев. – Сейчас особенный момент, и очевидно, что самое большое внимание мы должны уделять семьям военнослужащих, которых мобилизовали. Знаю, что вы открыли центр поддержки. Прошу рассказать, как он работает, насколько ритмично, хватает ли ресурсов. Сейчас это является нашим приоритетом».
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