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Почти 10 тыс. жителей Подмосковья проконсультировались с врачом после диспансеризации онлайн
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 25 Октября 2022, 10:37
Для удобства жителей в Московской области консультацию врача по итогам диспансеризации можно получить через интернет, информирует пресс-служба Министерства здравоохранения региона.
«Мы продолжаем развивать перечень услуг, доступных через телемедицину. Получить консультацию специалиста можно, не выходя из дома. Достаточно иметь подключение к интернету. Только за месяц более 9,6 тыс. пациентов получили телемедицинскую консультацию врача после прохождения диспансеризации. В среднем в неделю такой возможностью пользуются более 3 тыс. человек», - сказала Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
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