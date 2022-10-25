25октября 2022
вторник
|
Более 300 социальных и молодых предпринимателей Подмосковья получат гранты
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 25 Октября 2022, 10:38
Региональный Мининвест подвел итоги конкурса грантов для социальных и молодых предпринимателей, в этом году поддержку по данной программе получат свыше 300 предпринимателей региона, передает пресс-служба ведомства.
«В Подмосковье работает ряд мер поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, в том числе гранты для социальных и молодых предпринимателей. В этом году победителями конкурса в рамках данной программы стали 315 субъектов МСП, из них 239 — соцпредприниматели и 76 — представители бизнеса до 25 лет. Общая сумма предоставленной поддержки составит 155,2 млн рублей», — сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Зампред отметила, что сегодня в Московской области зарегистрировано уже свыше 790 компаний в социальной сфере. По сравнению с предыдущим годом число соцпредпринимателей увеличилось более чем на 200 субъектов МСП.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +5 +7
вечером +2 +4 ночью 0 +2
Котировки
Партнеры