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В Дмитровском округе появится кластер индивидуального жилищного строительства
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 25 Октября 2022, 10:39
В Московской области заключен первый договор о комплексном развитии территории по инициативе правообладателя в целях реализации пилотного проекта – кластер индивидуального жилищного строительства в живописном районе Дмитровского городского округа Московской области, передает пресс-служба Министерства жилищной политики региона.
«Кластеры ИЖС – это совершенно новый формат загородной недвижимости с городским комфортом – с собственной инфраструктурой (садики, школы, поликлиники, спортобъекты, агрофермы, туристические веломаршруты, супермаркеты, фермерские рынки, торговые центры, коворкинги и пр.), с тихими безопасными улицами, стильной архитектурой и ухоженными участками», – сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.
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