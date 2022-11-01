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Суд поддержал решение УФАС Подмосковья в отношении ООО «БМП»
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 1 Ноября 2022, 09:58
Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение Московского областного УФАС России о внесении сведений в отношении ООО «БМП» в РНП (реестр недобросовестных поставщиков), передает пресс-служба ведомства.
«Ранее в Управление поступило обращение МУК "Егорьевский историко-художественный музей" о внесении сведений в отношении ООО "БМП" в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на оказание услуг по созданию интерактивной инсталляции "Библейские символы и образы в церковном искусстве"», - говорится в сообщении.
По результатам рассмотрения обращения Управление признало действия Общества не соответствующими закону, сведения в отношении ООО «БМП» - подлежащими включению в РНП.
Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.
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