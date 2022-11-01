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УФАС Подмосковья внесло сведения в отношении ООО «ПРОСПЕКТ» в РНП
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 1 Ноября 2022, 10:03
Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные ГКУ «Московский областной центр информационно-коммуникационных технологий», в отношении ООО «ПРОСПЕКТ» для включения в РНП (реестр недобросовестных поставщиков), передает пресс-служба ведомства.
«Согласно представленным сведениям Учреждение заключило с Обществом контракт на поставку программно-аппаратного комплекса видеоконференцсвязи», - говорится в сообщении.
На заседании комиссии Московского областного УФАС России Общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.
Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «ПРОСПЕКТ» подлежат включению в РНП.
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