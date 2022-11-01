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Порядка 9 млн вызовов принято операторами подмосковной Системы-112 в 2022 году
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 1 Ноября 2022, 10:03
Около 1,4 млн вызовов, поступивших на номер «112» в текущем году, относятся к категории справочных, заявители чаще всего обращаются по вопросам ЖКХ, скорой помощи, полиции и ГИБДД, информирует пресс-служба Системы-112 Московской области.
«Почти 3 млн обращений, адресованных экстренным оперативным службам, приходятся на службу скорой медицинской помощи. Полиции и ГИБДД направлено порядка 900 тыс. вызовов. Еще 100 тыс. обращений относится к компетенции службы пожарной охраны», - говорится в сообщении.
С начала года за помощью в Систему-112 Московской области из других регионов жители обратились свыше 65 тыс. раз.
Психологическая помощь была оказана операторами 112 в 2022 году более 2,5 тыс. раз. Также 300 обращений поступило от лиц с ограниченными возможностями по слуху. Еще 800 вызовов было принято операторам-лингвистами от граждан, не владеющих русским языком.
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