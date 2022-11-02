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Более 550 тыс. выписок из домовой книги оформлено на портале госуслуг Подмосковья
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Общество — 2 Ноября 2022, 10:56
Первая онлайн-услуга МФЦ Подмосковья «Выписка из домовой книги» появилась на региональном портале в апреле 2022 года, за полгода услугой воспользовались более 550 тысяч раз, передает пресс-служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Услуга переведена в электронный вид относительно недавно, но уже вошла в топ-3 по популярности за 2022 год. Пользоваться ей удобно: достаточно авторизоваться на региональном портале и заполнить онлайн-заявление. Ранее для получения выписки нужно было лично посещать офис "Мои Документы"», – прокомментировала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.
Услуга «Выписка из домовой книги» размещена на региональном портале в разделе «Гражданам» – «Личные документы» – «Специальные документы». В рамках услуги можно получить 7 видов документов: выписку из домовой книги, справку с места жительства, справку о составе семьи, справку об отсутствии зарегистрированных лиц, справку по лицам, которые были зарегистрированы по адресу на день смерти, справку о жилом помещении и зарегистрированных в нем, архивную справку о регистрации. Эти документы предоставляются по многоквартирным домам, сведения о которых управляющие компании передают в центры «Мои Документы».
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