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Более 1,7 тыс. жителей обратились в службу спасения Подмосковья с помощью приложения
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Общество — 2 Ноября 2022, 10:57
Мобильное приложение «112 МО» позволяет заявителю вызвать экстренные оперативные службы в одно касание, передает пресс-служба Системы-112 Московской области.
«Кнопка "112" дает возможность вызвать помощь звонком, смс-сообщением, уведомлением "Я здесь, нужна помощь" или нажав кнопку "Добавить происшествие"», - говорится в сообщении.
В мобильном приложении также можно отследить маршрут движения бригады скорой помощи или службы газовой сети на карте и узнать расчетное время прибытия на вызов.
Одно из преимуществ платформы Системы-112 Московской области – карта административных учреждений.
Карта покажет ближайшие от местоположения учреждения – больницы, детские поликлиники и стоматологические кабинеты, отделы и участковые пункты полиции, пожарные части и аварийно-спасательные участки службы Мособлгаза, МФЦ и ЕДДС и многие другие.
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