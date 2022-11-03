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Строительство нового корпуса школы №6 в Раменском округе завершено на 70%
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Общество — 3 Ноября 2022, 11:28
В рамках госпрограммы Подмосковья на улице Серова в Раменском округе продолжается возведение новой пристройки к школе №6, строительная готовность объекта – около 70%, информирует пресс-служба Минстроя Подмосковья.
«На объекте более 90 рабочих. Ведутся отделочные, фасадные работы, прокладка инженерных сетей, а также благоустройство прилегающей территории. Работы ведутся согласно графику», - сказал министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.
Строительство нового корпуса для начальной школы на 200 мест планируется завершить в августе 2023 года.
В 2-этажном здании разместятся учебные кабинеты начальной школы, помещения для групп продленного дня, актовый зал с артистическими и кладовой, спортивный зал с раздевалками и душевыми, медицинский блок, административные и вспомогательные помещения. Его общая площадь составит 4,5 тыс. кв. м.
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