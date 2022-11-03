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Автомойку откроют в Сергиевом Посаде
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 3 Ноября 2022, 11:30
В Сергиево-Посадском городском округе на проспекте Красной Армии откроют станцию для мойки автомобилей, разрешение на ввод в эксплуатацию выдано министерством жилищной политики Московской области, передает пресс-служба ведомства.
«Автомойка площадью 245 кв. метров оснащена оборудованием производства отечественной компании ALLES. Комплекс услуг на моечных постах и в зоне сухой уборки состоит из 12 программ. Для предотвращения разводов мойка оборудована системой очистки и подготовки воды. Большой набор моющих средств позволит очищать разные элементы экстерьера автомобиля. Зона сухой уборки оснащена системой быстрой сушки и исключает механический контакт с лакокрасочным покрытием. Комплекс рассчитан на обслуживание 60 машин в день. Мойка расположена рядом с автомобильной заправочной станцией, магазином и кафе. На территории автомойки расположена гостевая парковка. Открытие объекта запланировано в январе 2023 года», - говорится в сообщении.
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