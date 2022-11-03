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В Подмосковье определили лучших перевозчиков общественного транспорта за III квартал 2022 года
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 3 Ноября 2022, 11:30
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья подвело итоги работы региональных перевозчиков в третьем квартале 2022 года, в рейтинг вошли 10 перевозчиков, чьи автобусы курсируют по маршрутам Подмосковья, информирует пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Транспортные компании Подмосковья должны обеспечивать жителям высокое качество услуг и неукоснительно соблюдать все правила пассажирских перевозок. В рейтинг лучших перевозчиков попали компании, у которых были самые высокие показатели транспортной работы. Ежеквартально оценивается деятельность перевозчиков по 10 критериям. Компании с худшими показателями по рейтингу рассмотрят на ближайшей рабочей группе», - сказала заместитель председателя правительства Подмосковья Анна Кротова.
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