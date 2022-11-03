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Мособлэнерго вводит меры по обеспечению надежного электроснабжения в День народного единства
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 3 Ноября 2022, 11:31
Мособлэнерго вводит дополнительные меры по обеспечению надежного электроснабжения потребителей Подмосковья в предстоящие выходные по случаю празднования Дня народного единства, в период с 4 по 7 ноября 2022 года в компании запланирована организация круглосуточного дежурства руководителей, оперативного и оперативно-ремонтного персонала, информирует пресс-служба Министерства энергетики Московской области.
«Для обеспечения максимальной надежности электроснабжения потребителей с 8.00 часов 4 ноября до 8.00 часов 7 ноября в Мособлэнерго отменяются все плановые ремонты и переключения, кроме работ, связанных с ликвидацией технологических нарушений в сетях компании», - говорится в сообщении.
Сетевые организации провели внеплановые проверки электросетей. Осмотрены линии электропередачи и оборудование, усилены меры пожарной и антитеррористической безопасности. Произведено техническое обслуживание транспорта и спецтехники, используемых для устранения нештатных ситуаций.
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