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Около 1,6 млн человек посетили Музейно-храмовый комплекс ВС РФ в Одинцовском округе
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Общество — 14 Ноября 2022, 14:01
С начала 2022 года в Музейно-храмовом комплексе ВС РФ Минобороны России побывали свыше 1,6 млн человек, информирует пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.
«Сердцем комплекса является величественный символ Победы – Главный храм Вооруженных Сил России Он был построен в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне», - говорится в сообщении.
Комплекс находится на территории Одинцовского городского округа Московской области, он построен на пожертвования российских граждан и организаций. Храм также носит имя Патриаршего собора во имя Воскресения Христова и является одним из трех Патриарших соборов в России.
Главный храм Вооруженных Сил России насчитывает четыре придела, каждый из которых посвящен святому – покровителю одного из родов войск и видов ВС РФ.
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