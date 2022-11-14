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Екатерина Зиновьева проведет встречу с представителями бизнеса Подмосковья 1 декабря
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 14 Ноября 2022, 14:02
Первого декабря в 14.00 заместитель председателя правительства Московской области - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева совместно с прокурором Московской области Сергеем Забатуриным проведет встречу с представителями бизнеса.
Встреча пройдет посредством видеоконференцсвязи с использованием информационной системы TrueConf.
Тема: любые вопросы от представителей бизнеса.
Для участия в мероприятии необходимо пройти регистрацию по ссылке в срок до 10.00 28 ноября.
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