18ноября 2022
пятница
|
Востряковская амбулатория открылась в Домодедове после капремонта
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 18 Ноября 2022, 12:58
В городском округе Домодедово после капитального ремонта начала работать Востряковская врачебная амбулатория, рассчитанная на 150 посещений в смену, на объекте был выполнен ремонт фасада, внутренние отделочные работы, заменены коммуникации, инженерные сети, установлена новая мебель, информирует пресс-служба Минздрава Подмосковья.
«Мы реализуем в регионе масштабную программу ремонта медицинских организаций – и текущего, и капитального. Востряковская амбулатория обслуживает почти 6 тыс. человек – это и взрослые, и дети. И важно создать комфортные условия как для пациентов, так и для медицинских специалистов. На капремонт и закупку мебели было направлено порядка 147 млн рублей»,- сказала Первый заместитель председателя правительства Светлана Стригункова.
В Востряковской амбулатории работают 11 медицинских специалистов - участковые терапевты, педиатры, акушер-гинеколог, также средний медперсонал. Записаться на прием можно по телефону 122, через региональный портал Госуслуг.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -2 -4
вечером -3 -5 ночью -3 -5
Котировки
Партнеры