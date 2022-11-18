18ноября 2022
пятница
|
В Подмосковье выявили 186 случаев коронавируса за сутки
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 18 Ноября 2022, 12:59
В Московской области выявлено еще 186 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Теперь общее количество заболевших с начала пандемии в регионе составляет 1 121 023, информируется на сайте стопкоронавирус.рф.
В течение последних суток в медицинские учреждения области были доставлены 36 заболевших.
Врачи рекомендуют гражданам обезопасить себя от инфекции с помощью вакцинации. Прививки делают отечественными препаратами. Вакцинация проводится бесплатно по полису ОМС.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркивал приоритетность поддержки первичного звена в здравоохранении. Он отмечал, что ведется большая работа по привлечению медиков в Подмосковье.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -2 -4
вечером -3 -5 ночью -3 -5
Котировки
Партнеры