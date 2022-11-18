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Жители Подмосковья подали 800 заявок на льготы по социальной газификации
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 18 Ноября 2022, 12:59
Заявки на льготную газификацию по президентскому проекту подали 800 жителей Московской области, Подмосковье – первый регион, где по поручению губернатора начала действовать дополнительная мера поддержки для населения на Социальную газификацию, передает пресс-служба Министерства энергетики Московской области.
«Чтобы подключить дом к газу на льготных условиях, жителям необходимо обратиться в министерство социального развития Московской области через сайт РПГУ. После проверки ведомства заявитель сможет заключить договор с Мособлгазом», - говорится в сообщении.
Дополнительная мера поддержки включает бесплатные работы внутри участка и газовое оборудование стоимостью до 80 тысяч рублей. Уточнить, кому положены льготы, можно на сайте.
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