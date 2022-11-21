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В Подмосковье реализовано 14 инвестпроектов импортозамещения за пять месяцев
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 21 Ноября 2022, 20:00
В Московской области за последние пять месяцев было реализовано 14 импортозамещающих проектов, информирует пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«С начала ноября три компании запустили производство импортозамещающей продукции в Подмосковье. Таким образом, за последние пять месяцев в области уже начали работать 14 новых импортозамещающих проектов. Суммарный объем инвестиций по проектам превысил 3,8 млрд рублей, а общее количество созданных рабочих мест составило около 1 тысячи», - сказала заместитель председателя правительства Подмосковья – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
В ноябре производственную деятельность начала компания «Экопак», которая в округе Шатура начала выпуск биоразлагаемой посуды. В этом же месяце в округе Солнечногорск компания «Основной элемент» запустила производство ингаляторов и баллончиков с газовой кислородной смесью. Третьей компанией, реализовавшей импортозамещающий проект в этом месяце, стало предприятие «ОКБ КП», которое в рамках расширения действующего производства в округе
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