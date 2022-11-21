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Народные инспекторы зафиксировали в Подмосковье 2210 нарушений автомобилистов за месяц
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 21 Ноября 2022, 20:02
В Подмосковье сохраняет популярность «Народный инспектор» на портале «Добродел», где жители сообщают о нарушениях водителей и помогают привлечь их к ответственности за несанкционированное размещение транспорта на общественных территориях, в ноябре было зафиксировано 2210 обращений из 40 городских округов, информирует пресс-служба ГУСТ Подмосковья.
«Все замечания касались нарушений при размещении автотранспорта: автолюбителям, которых "поймали" народные активисты, придется ответить за парковку на газонах, детских площадках и на проезде к контейнерным площадкам. На сегодняшний день ГУСТ принял меры в рамках административного кодекса в отношении 640 нарушителей, остальные случаи находятся на рассмотрении», - прокомментировала руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.
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