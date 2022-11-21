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На кафедре МинЖКХ Подмосковья запустили курс повышения квалификации для работников ЖКХ
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 21 Ноября 2022, 20:02
Сегодня на базовой кафедре Министерства ЖКХ Московской области «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий» школы бизнеса и международных компетенций МГИМО открывается программа повышения квалификации «Руководство организацией и проведением капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», передает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
«Это мероприятие проводится совместно с Ассоциацией региональных операторов капитального ремонта, Минстроя РФ, и естественно нашей кафедрой "Управления городской инфраструктурой и развитием территорий", основанной МинЖКХ Московской области. Это уже третий поток, более 50 регионов приехали на программу. Анна Мамонова разработала программу, которая позволит решить те задачи, которые нам поставил президент РФ и Минстрой РФ. Помимо теории у нас будут и практические обучения. Это и приезд в правительство Московской области. Слушатели посмотрят наш Центр управления регионом. Понаблюдают, как мы координируем нашу территорию МО, как видим все наши недоработки в 60 муниципальных образований. Далее у нас будет выезд во Власиху, где представители областного Фонда капитального ремонта покажут, как мы работаем, что мы делаем, какие новые технологии используем. Мы считаем, что ФКР МО самый лучший, передовой, и нам есть, что показать, что рассказать, и нашим опытом поделиться», - рассказала первый заместитель министра ЖКХ Московской области Анжела Пухова.
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