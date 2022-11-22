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Суд поддержал решение УФАС Подмосковья в деле о нарушении антимонопольного законодательства
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 22 Ноября 2022, 10:12
Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным предупреждение Московского областного УФАС России, выданное Администрации Сергиево-Посадского г.о., о прекращении действий, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, информирует пресс-служба ведомства.
«Ранее в Управление поступило заявление гражданина о нарушении Администрацией антимонопольного законодательства на рынке управления многоквартирными домами», - говорится в сообщении.
По итогам рассмотрения заявления Управление выдало Администрации предупреждение о необходимости прекращения нарушения антимонопольного законодательства, выразившегося в издании распоряжений и уклонении от обязанности проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, которое привело к предоставлению ООО «Респект-СП» преимущественного положения перед иными хозяйствующими субъектами.
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