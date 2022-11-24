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Проект «Эмоциональная карта Коломны» внесли в Банк библиотечного креатива
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 24 Ноября 2022, 15:42
Проект «Эмоциональная карта Коломны» был внесен в Банк библиотечного креатива, коломенские библиотеки представили его в текущем году на Всероссийском конкурсе и завоевали второе место, передает пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.
«Подмосковный проект - это интерактивная карта города, на которой жители отмечают свои чувства и эмоции, вызванные посещением тех или иных мест», - говорится в сообщении.
Банк библиотечного креатива создала и запустила в медиапространство Российская государственная библиотека для молодежи. Он представляет собой открытую пополняемую базу данных с креативными идеями и инновационными практиками, имеющими общественное значение, которые могут использовать все библиотеки страны: от детских и школьных до научных и федеральных. Библиотекари найдут здесь материалы, которые помогут им в профессиональной деятельности, а читатели и все желающие смогут поближе познакомиться с работой современных библиотек.
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