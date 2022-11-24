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В Орехово-Зуевской больнице заработал новый маммограф с возможностью взятия биопсии
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 24 Ноября 2022, 15:43
В Орехово-Зуевской центральной районной больнице заработал новый современный цифровой маммограф российского производства. Он приобретен по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, информирует пресс-служба Министерства здравоохранения региона.
Закупка прошла в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
«Новый цифровой маммограф в Орехово-Зуевской больнице не только обладает высоким качеством изображения, позволяющим проводить точную диагностику заболеваний молочных желез. Он также оснащен биопсийной приставкой, с помощью которой врач при обнаружении опухоли у пациентки может тут же провести забор материала», - сказала первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.
По ее словам, на работу по ремонту кабинета и закупку аппарата было направлено 34 млн рублей.
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