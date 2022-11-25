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В Подмосковье выпустили первую партию оборудования по переработке вторичного пластика
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 25 Ноября 2022, 12:56
Научно-исследовательская компания НПК «ПОФ», занимающаяся переработкой вторичного пластика, выпустила первую партию запатентованного оборудования, которое позволит получать из отработанного промышленного пластика высококачественный ПЭТ-гранулят, информирует пресс-служба Мининвеста Подмосковья.
«Предприятие запустилось в Раменском городском округе при содействии Корпорации развития Московской области. Инвестиции в проект, который будет реализован в течение 5 лет, составляют свыше 1 млрд рублей. На новом предприятии будет создано порядка 150 рабочих мест», – рассказала о новом проекте заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Министр также добавила, что научно-исследовательская компания НПК «ПОФ» разработала и выпустила первую партию оборудования для рециклинга остатков переработанного пластика. По плану производственные мощности компании в ходе реализации инвестпроекта вырастут с 200 до 1000 тонн продукции в месяц.
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