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Строительство канализационных очистных сооружений запланировано в г.о. Черноголовка
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 25 Ноября 2022, 12:56
Объявлен конкурс на строительство канализационных очистных сооружений, по адресу: городской округ Черноголовка, с. Макарово, военный городок Ногинск-4, передает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Подмосковья.
«Извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение строительно-монтажных работ опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ», - говорится в сообщении.
Территорию выделенного земельного участка частично занимают старые очистные сооружение, полностью выведенные из строя.
Состав проектируемых сооружений:
Блочно-модульные очистные сооружения «ЭкоВодБио-250» представляют собой 2-х этажное здание (подземный и наземный этажи).
Канализационная насосная станция подачи сточных вод на очистку (КНС-1).
Реализация проекта позволит повысить качество очистки сточных вод, обеспечит бесперебойную и качественную работу объектов систем водоотведения, тем самым улучшит качество предоставляемых коммунальных услуг жителям городского округа Черноголовка. Завершить строительство планируется в 2023 году.
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