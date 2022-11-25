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Детский сад на 200 мест откроется в Мытищах 1 декабря
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 25 Ноября 2022, 12:57
Новый детский сад откроют 1 декабря в ЖК «Катуар» в деревне Сухарево округа Мытищи, он сможет принять 200 ребят, информирует пресс-служба Минобразования Подмосковья.
«Сад красивый и современный. Оснащен всем необходимым. В здании комфортные групповые, игровые и спальные залы, тут есть пространства для занятий музыкой и физкультурой. А на улице - удобные детские площадки», - рассказал министр образования Московской области Илья Бронштейн.
Министр также добавил, что объект является долгожданным, теперь родители жилого комплекса смогут водить детей в садик рядом с домом. Это уже 27-й сад, который открыт с января, планируется запустить еще 3 учреждения до конца года.
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