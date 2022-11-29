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В Подмосковье парки и скверы украсят к Новому году 1 декабря
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 29 Ноября 2022, 14:16
В Подмосковье 1 декабря начинается зимний сезон. В регионе в этот день парки, скверы, набережные и улицы будут украшены к празднику, передает пресс-служба Министерства благоустройства региона.
Для посетителей подготовят елки, откроют теплые зоны с очагами и новогодние фотозоны. На главных площадях, в парках, скверах и во дворах появятся 935 елок, куда входит 450 искусственных деревьев.
Специалисты подсветят свыше 1 тыс. деревьев. Кроме того, в области развесят 56,5 км гирлянд.
В регионе установят 1186 светодиодных новогодних фигур. На знаковых общественных пространствах и в парках обустроят 63 теплые зоны с очагами. Здесь гости смогут попить чай.
На территории Подмосковья зимой будут работать свыше 90 ледяных горок, 765 катков и более 150 лыжных трасс.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что перед регионом стоит задача обеспечить работу всех алгоритмов, которые связаны с содержанием дворов зимой.
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