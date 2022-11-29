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Подмосковные МСП могут воспользоваться новой программой льготного кредитования
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 29 Ноября 2022, 14:18
До конца года субъекты малого и среднего предпринимательства Подмосковья могут воспользоваться программой льготного кредитования по упрощенной процедуре, передает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.
«В Московском областном фонде микрофинансирования появилась еще одна программа льготного кредитования "Новогодний" — прием заявок продлится до 31 декабря. В рамках новой программы предприниматели могут получить заем до 1,5 млн рублей на срок до 2 лет по ставке 7% годовых», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Зампред добавила, что для подачи заявки субъектам МСП необходимо предоставить всего два документа — анкету заявителя и выписку со всех действующих расчетных счетов. Также среди условий получения займа по программе — положительная кредитная история в Московском областном фонде микрофинансирования.
На данный момент предприниматели могут воспользоваться 11 программами льготного кредитования Фонда микрофинансирования. Сумма льготного займа может составлять до 5 млн рублей.
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