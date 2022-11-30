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В Чехове построят продуктовый магазин
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 30 Ноября 2022, 09:36
Продовольственный магазин построят в городе Чехов на улице Большая Каменная, соответствующее разрешение выдано Министерством жилищной политики Московской области, застройщик – индивидуальный предприниматель, инвестиции составят 32 млн рублей, информирует пресс-служба ведомства.
«Объект площадью 620 кв. метров возведут для сдачи в аренду продуктовому универсаму», - говорится в сообщении.
На территории планируется разместить парковку для автомобилей, приспособленную для маломобильных групп населения, зону загрузки и выгрузки товаров, а также организовать место отдыха для сотрудников. Дополнительно пространство благоустроят зелёными насаждениями, велопарковками и информационной стелой. Строительство объекта планируется завершить в течение 9 месяцев с момента получения разрешения на строительство. Будет создано 6 рабочих мест.
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