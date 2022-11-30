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В Подмосковье напомнили о необходимости внести изменения в проектную декларацию на ЕИСЖС
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 30 Ноября 2022, 09:37
Главгосстройнадзор Московской области напоминает застройщикам региона, что до 10 числа каждого месяца необходимо вносить изменения в проектную декларацию и ежемесячно актуализировать фотографии объектов в Единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС), передает пресс-служба ведомства.
«Это стало обязательным для застройщиков с октября 2018 года», - говорится в сообщении.
В ЕИСЖС дольщики могут видеть, как «подрастает» их дом. Также отражаются сведения о количестве договоров долевого участия по данному многоквартирному дому, плановые сроки завершения строительства объекта, а также сроки передачи ключей владельцам квартир.
Главгосстройнадзор постоянно проверяет сведения, размещенные в ЕИСЖС. Застройщикам-нарушителям Главгосстройнадзор объявляет предостережение.
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