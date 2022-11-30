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В Подмосковье стартовал восьмой областной конкурс «Педагогический дебют»
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 30 Ноября 2022, 09:37
В Государственном гуманитарно-технологическом университете стартовал восьмой областной конкурс «Педагогический дебют», в текущем году 54 молодых учителя пройдут конкурсные испытания с 28 ноября по 2 декабря, передает пресс-служба Минобразования Подмосковья.
«Все конкурсанты добились права участвовать в областном конкурсе, победив на муниципальном этапе. Сегодня состоялось первое конкурсное испытание, где педагоги представили свой опыт работы. Желаю успехов и удачи!»,– рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.
По словам вице-губернатора, конкурс проходит ежегодно с целью развития и самореализации молодых педагогических работников. Мероприятие проводится Министерством образования Московской области для учителей со стажем работы до трех лет.
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